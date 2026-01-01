Minimalac od danas 64.554 dinara

Minimalac od danas 64.554 dinara

Minimalna zarada u Srbiji od danas iznosi 371 dinar po radnom satu bez poreza i doprinosa.

Odnosno za mesec sa 174 radnih sati - 64.554 dinara. Odlukom Ekonomsko socijalnog saveta utvrđena je visina minimalne cene rada za 2025. godinu u iznosu od 308 dinara neto po radnom času. Ta cena je trebalo da važi do kraja prošle godine, ali je 15. jula doneta odluka o vanrednom povećanju visine minimalne cene rada od 1. oktobra na iznos od 337 dinara po času.
