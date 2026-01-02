(Foto) "Mislili smo da je mali požar, kad smo stigli bio je rat!" Mnoge žrtve su mladi, tela je teško identifikovati: Dana nakon tragedije Švajcarska zavijena u crno

Blic pre 35 minuta
(Foto) "Mislili smo da je mali požar, kad smo stigli bio je rat!" Mnoge žrtve su mladi, tela je teško identifikovati: Dana…

Švajcarski predsednik je izjavio da je ovo jedna od najtežih tragedija u zemlji, Povređeni su prevezeni na lečenje u švajcarske i strane bolnice Četrdeset sedam ljudi je poginulo, a 115 je povređeno u požaru koji se dogodio tokom dočeka Nove godine u baru na luksuznom skijalištu Krans-Montana na jugozapadu Švajcarske.

Među onima koji se vode kao nestali u požaru je i Srbin Stefan Ivanović (31) koji je radio kao obezbeđenje u tom lokalu. Požar u baru "Le Constellation" izbio je u 1.30 časova. Vlasti su potvrdile da su se u baru nalazili ljudi različitih nacionalnosti. Glavna regionalna tužiteljka napomenula je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada. Švajcarski predsednik Gaj Parmelin izjavio je da je ovo "jedna od najgorih tragedija koje su se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Švajcarska tuguje – više od 40 mrtvih na dočeku Nove godine

Švajcarska tuguje – više od 40 mrtvih na dočeku Nove godine

Dojče vele pre 30 minuta
Identifikacija žrtava tragedije u Kran-Montani može potrajati nedeljama nakon velikog požara

Identifikacija žrtava tragedije u Kran-Montani može potrajati nedeljama nakon velikog požara

RTS pre 45 minuta
Porodice tragaju za nestalom decom nakon požara u Kran-Montani: Brojni apeli kruže mrežama posle kobne noći

Porodice tragaju za nestalom decom nakon požara u Kran-Montani: Brojni apeli kruže mrežama posle kobne noći

Telegraf pre 14 minuta
Srbin među nestalima u Švajcarskoj, krvavi protesti u Iranu, Rusi jurišaju na konjima: Šta se desilo juče?

Srbin među nestalima u Švajcarskoj, krvavi protesti u Iranu, Rusi jurišaju na konjima: Šta se desilo juče?

Telegraf pre 29 minuta
Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o…

Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o stravičnom požaru u novogodišnjoj noći (foto, video)

Blic pre 1 sat
(Mapa) Brišu se krvavi tragovi iz bara smrti?! 40 ljudi izgorelo, a vlasnici povukli misteriozan potez: Crni znak na Guglu…

(Mapa) Brišu se krvavi tragovi iz bara smrti?! 40 ljudi izgorelo, a vlasnici povukli misteriozan potez: Crni znak na Guglu ukazivao da nešto debelo ne valja (foto, video)

Blic pre 9 sati
"Ne znam da li mi je sin u bolnici ili mrtvačnici" Oglasila se majka mladića koji je bio u baru smrti: U ponoć joj poslao…

"Ne znam da li mi je sin u bolnici ili mrtvačnici" Oglasila se majka mladića koji je bio u baru smrti: U ponoć joj poslao poruku, pa stigla najcrnja vest

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvajcarskaNova godinapožar

Svet, najnovije vesti »

Moskva nudi dokaze Vašingtonu o napadu na Putina

Moskva nudi dokaze Vašingtonu o napadu na Putina

Vesti online pre 10 minuta
Rusija predala SAD dokaze o nameri da se napadne Putinova rezidencija; Zelenski: Spremamo se za ključne sastanke

Rusija predala SAD dokaze o nameri da se napadne Putinova rezidencija; Zelenski: Spremamo se za ključne sastanke

RTS pre 10 minuta
Brutalan napad Rusije u novogodišnjoj noći: Više od 200 šaheda se obrušilo na Ukrajinu, 100.000 ljudi dočekalo 2026. godinu u…

Brutalan napad Rusije u novogodišnjoj noći: Više od 200 šaheda se obrušilo na Ukrajinu, 100.000 ljudi dočekalo 2026. godinu u mraku! Oglasio se Zelenski (video)

Kurir pre 10 minuta
Zagrmeo je: Ne mešajte se

Zagrmeo je: Ne mešajte se

B92 pre 10 minuta
Ćerka glumca Tomi Li Džounsa pronađena mrtva

Ćerka glumca Tomi Li Džounsa pronađena mrtva

Politika pre 5 minuta