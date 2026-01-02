(Foto) "Mislili smo da je mali požar, kad smo stigli bio je rat!" Mnoge žrtve su mladi, tela je teško identifikovati: Dana nakon tragedije Švajcarska zavijena u crno

Švajcarski predsednik je izjavio da je ovo jedna od najtežih tragedija u zemlji, Povređeni su prevezeni na lečenje u švajcarske i strane bolnice Četrdeset sedam ljudi je poginulo, a 115 je povređeno u požaru koji se dogodio tokom dočeka Nove godine u baru na luksuznom skijalištu Krans-Montana na jugozapadu Švajcarske.

Među onima koji se vode kao nestali u požaru je i Srbin Stefan Ivanović (31) koji je radio kao obezbeđenje u tom lokalu. Požar u baru "Le Constellation" izbio je u 1.30 časova. Vlasti su potvrdile da su se u baru nalazili ljudi različitih nacionalnosti. Glavna regionalna tužiteljka napomenula je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada. Švajcarski predsednik Gaj Parmelin izjavio je da je ovo "jedna od najgorih tragedija koje su se