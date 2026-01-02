Tragedija u Skoplju, dete (2) ubio zalutali metak u novogodišnjoj noći! Majka ga je držala u naručju, gledali su vatromet

Dnevnik pre 1 sat
Tragedija u Skoplju, dete (2) ubio zalutali metak u novogodišnjoj noći! Majka ga je držala u naručju, gledali su vatromet

Dvogodišnje dete, koje je teško povređeno tokom proslave Nove godine, umrlo je ovog jutra u klinici u Skoplju.

Prema pisanju medija, dete je navodno pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet. Dete je prvobitno lečeno u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog težine povreda hitno je prebačeno u Kliniku za dečju hirurgiju. Lekarske ekipe su konstatovale masivno krvarenje u mozgu, koje je zahvatilo sve moždane komore. Uprkos intenzivnoj medicinskoj nezi i stalnom praćenju, stanje deteta je bilo izuzetno ozbiljno i opasno po život. Jutros su lekari konstatovali smrt. Do nesreće
