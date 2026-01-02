Otkriven identitet prve žrtve požara u Kran-Montani: Stradao mladi sportista (17)

Mondo pre 12 minuta  |  Tamara Birešić
Otkriven identitet prve žrtve požara u Kran-Montani: Stradao mladi sportista (17)
Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti". "U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voleli", poručili su iz saveza. Da podsetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povređeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu. Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga
