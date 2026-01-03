Podignuta nova optužnica: Maduro, supruga i sin pod istragom

Ministarstvo pravde SAD je u subotu podiglo novu optužnicu protiv predsednika Venecuele Nikolasa Madura , njegove supruge i sina.

Maduro i njegovi saveznici su pretvorili venecuelanske institucije u žarište korupcije podstaknute trgovinom drogom za svoju korist, navodi se u optužnici Ministarstva pravde. Ta korupcija "puni džepove venecuelanskih zvaničnika i njihovih porodica, a istovremeno koristi nasilnim narkoteroristima koji nekažnjeno deluju na venecuelanskom tlu i koji pomažu u proizvodnji, zaštiti i transportu tona kokaina u Sjedinjene Države", navodi se u optužnici.