Lavovska borba države za NIS dala rezultate: Kreće uvoz sirove nafte, rafinerija počinje da radi

Kurir pre 4 sati
Lavovska borba države za NIS dala rezultate: Kreće uvoz sirove nafte, rafinerija počinje da radi
Izdavanje operativne licence Naftnoj industriji Srbije 31. decembra prošle godine od strane Ministarstva finansija SAD, toj kompaniji omogućava normalno poslovanje zaključno sa 23. januarom, što, prema rečima sagovornika Kurira, znači normalan dotok sirove nafte Janafom, početak rada Rafinerije u Pančevu, kao i nesmetano odvijanje svih novčanih transakcija neophodnih za poslovanje. Osim toga, posebna licenca omogućava NIS-u i njegovim zavisnim društvima realizaciju
