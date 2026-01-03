Da li operativna licenca otvara prostor za NIS da povrati izgubljeno tržište

RTS pre 2 sata
Da li operativna licenca otvara prostor za NIS da povrati izgubljeno tržište

Ekonomista Bojan Stanić kaže da se u roku od dve nedelje očekuje ponovni početak prerade sirove nafte u rafineriji Pančevo. Navodi da ukoliko bi došlo do najlošijeg scenarija sa licencom, potrebno je popuniti rezerve nafte i da se omogući snabdevanje i iz domaće ponude tržišta naftnih derivata u Srbiji na određeno vreme, ali se ipak nadaju stvaranju uslova za nastavak funkcionisanja NIS-a. Prema njegovim rečima snabevanje rafinerije JANAF-ovom sirovom naftom omogućilo bi ponovnu upotrebu platnih kartica na

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine – OFAK produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 23. januara. To znači da Rafinerija u Pančevu ponovo može da prerađuje naftu. Iz JANAFA potvrda da je spreman da odmah obezbedi nesmetan transport sirove nafte. Odluka dolazi posle intenzivnih diplomatskih razgovora Srbije sa SAD i regionalnim partnerima. Stanić kaže da u roku od dve nedelje može da se očekuje ponovni početak prerade sirove nafte u
PančevonaftaJANAF

