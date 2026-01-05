Dijana (14) i njena sestra (15) bile u baru smrti u Švajcarskoj: Bile su nerazdvojne, zajedno otišle i u smrt

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Dijana (14) i njena sestra (15) bile u baru smrti u Švajcarskoj: Bile su nerazdvojne, zajedno otišle i u smrt

Švajcarska je identifikovala 40 žrtava stravičnog požara u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu Kran-Montana, koji je izbio 1. januara oko 1.30 sati tokom proslave Nove godine.

Skoro polovina poginulih su maloletnici, a među njima su i dve rođene sestre. Horor kakav Švajcarska ne pamti. Veče, koje je trebalo da bude u znaku proslave, zabave i druženja, pretvorilo se u katastrofu neviđenih razmera. Dok su mladi slavili doček Nove godine u baru, došlo je do požara, za koji se sumnja da su izazvale prskalice na flašama šampanjca. Varnice su zapalile plafon, a vatra se proširila velikom brzinom i odnela 40 života, dok je više od 100 ljudi
