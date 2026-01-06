Lomljenje česnice na Badnji dan u Parku Svetog Save u Nišu

Tradicionalno lomljenje česnice biće organizovano na Badnji dan, u utorak 6. januara, na platou ispred Hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene, gde će okupljeni građani imati priliku da učestvuju u jednom od najlepših božićnih običaja.

U duhu pravoslavne tradicije i predstojećeg Božića, na Badnji dan biće organizovano lomljenje česnice, koje iz godine u godinu okuplja veliki broj građana svih generacija. Lomljenje česnice je zakazano za 16:30 časova, nakon svečane liturgije koja počinje u 16 sati u Hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Ovog puta, kažu organizatori, biće pripremljene tri česnice, u kojima će se nalaziti ukupno četiri zlatnika. Česnice daruje Radnja za izradu torti i