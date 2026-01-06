Evropski lideri odgovorili Trampu zbog pretenzija SAD na Grenland: Izdato zajedničko saopštenje

Blic pre 4 sati
Evropski lideri odgovorili Trampu zbog pretenzija SAD na Grenland: Izdato zajedničko saopštenje
Evropski lideri naglasili su važnost kolektivne bezbednosti Arktika u okviru NATO-a Izjava potvrđuje značaj poštovanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Velike Britanije i Danske izdali su danas zajedničko saopštenje o Grenlandu u kojem se navodi da arktička teritorija pripada Danskoj. "Na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, je da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", navodi se u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kanada saopštila da samo Danska i Grenland mogu odlučivati o budućnosti ostrva

Kanada saopštila da samo Danska i Grenland mogu odlučivati o budućnosti ostrva

Serbian News Media pre 1 sat
Karni: Danska i Grenland da odlučuju o pitanjima o budućnosti arktičkog ostrva

Karni: Danska i Grenland da odlučuju o pitanjima o budućnosti arktičkog ostrva

Euronews pre 2 sata
Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

Serbian News Media pre 3 sata
Neka se spreme Kolumbija i Grenland, Meksiko da se „sabere”

Neka se spreme Kolumbija i Grenland, Meksiko da se „sabere”

Politika pre 3 sata
Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

N1 Info pre 5 sati
Vest od koje svet strepi! Poznati diplomata otkrio kada će SAD da napadnu Dansku kako bi uzela Grenland: "Biće brutalno"

Vest od koje svet strepi! Poznati diplomata otkrio kada će SAD da napadnu Dansku kako bi uzela Grenland: "Biće brutalno"

Blic pre 4 sati
Evropski lideri: Na Danskoj i Grenlandu je da odluče o svojoj budućnosti

Evropski lideri: Na Danskoj i Grenlandu je da odluče o svojoj budućnosti

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOItalijaVelika BritanijaNemačkaPoljskaDanskaGrenlandŠpanijaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Presedan koji se pripremao 36 godina: Koji su pravni aspekti otmice Madura?

Presedan koji se pripremao 36 godina: Koji su pravni aspekti otmice Madura?

Danas pre 47 minuta
Evroposlanici idu u Tursku da procene stanje ljudskih prava i vladavine prava

Evroposlanici idu u Tursku da procene stanje ljudskih prava i vladavine prava

Danas pre 1 sat
Moskva: Venecueli da bude garantovano pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini

Moskva: Venecueli da bude garantovano pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini

Vesti online pre 2 minuta
"Naša vojska mora da brani Kolumbiju od agresije": Bogota spremna za potencijalan napad Amerike! Tramp: Najjači smo na Zemlji!"…

"Naša vojska mora da brani Kolumbiju od agresije": Bogota spremna za potencijalan napad Amerike! Tramp: Najjači smo na Zemlji!"

Kurir pre 7 minuta
Kako je Putin prodao Madura? Kremlj pozeleneo od zavisti nakon američke akcije, poniženje nikad veće: Rusija beskoristan…

Kako je Putin prodao Madura? Kremlj pozeleneo od zavisti nakon američke akcije, poniženje nikad veće: Rusija beskoristan saveznik kad je najteže

Blic pre 7 minuta