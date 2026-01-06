Evropski lideri odgovorili Trampu zbog pretenzija SAD na Grenland: Izdato zajedničko saopštenje

Evropski lideri naglasili su važnost kolektivne bezbednosti Arktika u okviru NATO-a Izjava potvrđuje značaj poštovanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Velike Britanije i Danske izdali su danas zajedničko saopštenje o Grenlandu u kojem se navodi da arktička teritorija pripada Danskoj. "Na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, je da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", navodi se u