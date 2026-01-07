Pravoslavni vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik

Srpska pravoslavna crkva (SPC), koja vreme računa po starom kalendaru, danas obeležava najradosniji hrišćanski praznik – Božić, rođenje Isusa Hrista.

Proslava Božića počinje prvom, ponoćnom, liturgijom, a nastavlja novom u 9 časova, koju obično služi njen poglavar, kada se u svim hramovi čita njegova poslanica. U njoj je patrijarh Porfirije ukazao da je Božić praznik mira a da je anđelska božićna pesma – „Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja“ molitva mira, jedinstva i pomirenja, utemeljena na veri u Boga i življenju po Bogu. Centralni deo posvetio je dešavanjima u Srbiji, „u koju gleda