Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Božić - praznik rođenja Isusa Hrista. Tim povodom usledile su čestitke gradskih i crkvenih predstavnika. Tradicionalnim pozdravom "Mir božji, Hristos se rodi!" uz želje srećnog Božića svima koji ga danas slave - čestitkama se pridružuje i redakcija portala Subotica.com.

Danas je Božić, naradosniji hrišćanski praznik, za one koji slave po julijanskom kalendaru. Redakcija portala SUBOTICA.com želi vam srećan Božić, dan Hristovog rođenja, u nadi da ćete ga provesti u toplom domu, uz porodicu i najbliže, u duhu praznika. MIR BOŽJI, HRISTOS SE RODI! Srećan Božić. * * * * * * * * * * Protojerej Dragan Stokin, sveštenik u Hramu Vaznesenja gospodnjeg - U svoje lično ime i u ime svog sveštenstva subotičkog, pa i naroda koji se sabira u