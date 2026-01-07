Putevi Srbije objavili važno saopštenje na Božić za sve vozače u Srbiji

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Putevi Srbije objavili važno saopštenje na Božić za sve vozače u Srbiji

Javno preduzeće "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obavestilo je danas vozače na mokar kolovoz i sneg do 5 centimetara na saobraćajnicama I prioriteta održavanja širom Vojvodine i u okolini Užica, uz preporuku oprezne vožnje.

Zbog najavljenih niskih temperatura u večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Iz "Puteva Srbije" navode da ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu i posipaju krizne deonice, ali i da je moguća pojava leda na kolovozu na teritoriji Pančeva, Zrenjanima, Vršca, Čačka, Ivanjice, Kovina, Velikog Gradišta i Valjeva. U okolini
