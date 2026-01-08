Ekipe Zimske službe čiste ulice prvog prioriteta

Zimska služba JKP Šumadija Kragujevac tokom noći i jutra angažovana je na obezbeđivanju prohodnosti saobraćajnica na gradskom i seoskom području, kao i na uklanjanju snega sa trotoara, nadvožnjaka, mostova i pešačkih staza.

Tokom noći osam ekipa sa raspoloživom mehanizacijom bilo je angažovano na čišćenju ulica prvog prioriteta, a od ranih jutarnjih sati četiri ekipe intenzivno rade na uklanjanju snega i posipanju soli i rizle na ulicama prvog prioriteta na gradskom i seoskom području, visinskim tačkama, kao i na putnom pravcu Jovanovac – Cvetojevac – Resnik – Čumić – Lužnice. Takođe, preko 20 ekipa sa 80 radnika raspoređeno je na više lokacija u gradu gde se vrši mašinsko i ručno