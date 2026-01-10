Cela Srbija se oprašta od heroja: Stefan Ivanović biće sahranjen danas u selu Jajčić kod Ljiga

RINA pre 1 sat
Cela Srbija se oprašta od heroja: Stefan Ivanović biće sahranjen danas u selu Jajčić kod Ljiga
Cela Srbija se oprašta od heroja: Stefan Ivanović biće sahranjen danas u selu Jajčić kod Ljiga Ljig – Sahrana Stefana Ivanovića iz Jajčića, koji je tragično nastradao spasavajući druge u požaru u Švajcarskoj, biće održana u subotu 10. januara. - Opelo će biti služeno u 13 časova ispred porodične kuće u Jajčiću, nakon čega će Stefan Ivanović biti sahranjen na seoskom groblju u ovom selu - kazali su za RINU Stefanovi prijatelji. Stefan Ivanović rođen je 1994. godine,
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Dan žalosti u Ljigu povodom smrti Stefana Ivanovića, stradalog u požaru Kran-Montani

Dan žalosti u Ljigu povodom smrti Stefana Ivanovića, stradalog u požaru Kran-Montani

N1 Info pre 1 sat
Danas sahrana Stefana Ivanovića: U Ljigu dan žalosti zbog herojske smrti mladića

Danas sahrana Stefana Ivanovića: U Ljigu dan žalosti zbog herojske smrti mladića

Kurir pre 1 sat
U Ljigu danas dan žalosti zbog smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

U Ljigu danas dan žalosti zbog smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

Politika pre 1 sat
Cela Srbija se oprašta od heroja: Stefan Ivanović biće sahranjen danas u selu Jajčić kod Ljiga

Cela Srbija se oprašta od heroja: Stefan Ivanović biće sahranjen danas u selu Jajčić kod Ljiga

Telegraf pre 1 sat
Dan žalosti u Ljigu zbog herojske smrti Stefana Ivanovića: Spasao živote u požaru u Švajcarskoj

Dan žalosti u Ljigu zbog herojske smrti Stefana Ivanovića: Spasao živote u požaru u Švajcarskoj

Telegraf pre 1 sat
Dan žalosti na teritoriji opštine Ljig zbog smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

Dan žalosti na teritoriji opštine Ljig zbog smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

Newsmax Balkans pre 3 sata
Dan žalosti u Ljigu zbog smrti mladića koji je poginuo u požaru u Švajcarskoj

Dan žalosti u Ljigu zbog smrti mladića koji je poginuo u požaru u Švajcarskoj

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ljigpožar

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ objavio upozorenje na nove snežne padavine

RHMZ objavio upozorenje na nove snežne padavine

N1 Info pre 39 minuta
Vojnić (HNV): Sportisti uče političare kako da spajaju ljude

Vojnić (HNV): Sportisti uče političare kako da spajaju ljude

Beta pre 14 minuta
Monarhisti: Sneg nije čudo, ali je čudo koliko je vlast nesposobna, kazniti odgovorne

Monarhisti: Sneg nije čudo, ali je čudo koliko je vlast nesposobna, kazniti odgovorne

Beta pre 9 minuta
Premijer naložio da se združenim snagama, pa i žandarmerijom, pomogne ljudima u nevremenu

Premijer naložio da se združenim snagama, pa i žandarmerijom, pomogne ljudima u nevremenu

Beta pre 34 minuta
Demonstracije u Iranu ne jenjavaju uprkos represivnom odgovoru, poginulo 65 osoba

Demonstracije u Iranu ne jenjavaju uprkos represivnom odgovoru, poginulo 65 osoba

Beta pre 29 minuta