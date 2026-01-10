Cela Srbija se oprašta od heroja: Stefan Ivanović biće sahranjen danas u selu Jajčić kod Ljiga Ljig – Sahrana Stefana Ivanovića iz Jajčića, koji je tragično nastradao spasavajući druge u požaru u Švajcarskoj, biće održana u subotu 10. januara. - Opelo će biti služeno u 13 časova ispred porodične kuće u Jajčiću, nakon čega će Stefan Ivanović biti sahranjen na seoskom groblju u ovom selu - kazali su za RINU Stefanovi prijatelji. Stefan Ivanović rođen je 1994. godine,