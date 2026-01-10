Đurić uputio poslednji pozdrav žrtvama požara u Kran-Montani, uz podršku pogođenima

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je, u ime Srbije, poslednji pozdrav žrtvama požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u Kran-Montani, u Švajcarskoj, i izrazio solidarnost sa njihovim porodicama, švajcarskim narodom i svima koji su pogođeni ovom nesrećom, u kojoj je stradao i jedan srpski državljanin. "Teška srca, danas upućujemo poslednje zbogom svim žrtvama požara koji je 1. januara izbio u Kran-Montani, i izražavamo podršku i solidarnost sa