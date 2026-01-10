Đurić uputio poslednji pozdrav žrtvama požara u Kran-Montani, uz podršku pogođenima

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Đurić uputio poslednji pozdrav žrtvama požara u Kran-Montani, uz podršku pogođenima
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je, u ime Srbije, poslednji pozdrav žrtvama požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u Kran-Montani, u Švajcarskoj, i izrazio solidarnost sa njihovim porodicama, švajcarskim narodom i svima koji su pogođeni ovom nesrećom, u kojoj je stradao i jedan srpski državljanin. "Teška srca, danas upućujemo poslednje zbogom svim žrtvama požara koji je 1. januara izbio u Kran-Montani, i izražavamo podršku i solidarnost sa
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Švjontek u prvom polufinalu u 2026, Poljska napada titulu

Švjontek u prvom polufinalu u 2026, Poljska napada titulu

Telegraf pre 3 sata
"Posebnu počast želim da odam Stefanu Ivanoviću" Ambasador Srbije u Švajcarskoj obratio se na komemoraciji žrtvama požara…

"Posebnu počast želim da odam Stefanu Ivanoviću" Ambasador Srbije u Švajcarskoj obratio se na komemoraciji žrtvama požara: "Tuga koju osećamo ne poznaje granice (foto)

Blic pre 5 sati
Požar u Majdanpeku: Dvadesetak ljudi zbrinuto u bolnici

Požar u Majdanpeku: Dvadesetak ljudi zbrinuto u bolnici

Danas pre 6 sati
Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

Žena je ložila vatru, pa komšiji zapalila stan. Veliki požar u zgradi u Majdanpeku, 20 ljudi završilo u bolnici

Blic pre 6 sati
Održan komemorativni skup posvećen žrtvama požara u baru u Kran-Montani, jedan od vlasnika lokala zadržan u pritvoru

Održan komemorativni skup posvećen žrtvama požara u baru u Kran-Montani, jedan od vlasnika lokala zadržan u pritvoru

Danas pre 9 sati
Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu

Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 1 dan
Novosadska policija munjevito rešila slučaj paljenja katoličke crkve; Osumnjičena lišena slobode, pronašli joj kanister sa…

Novosadska policija munjevito rešila slučaj paljenja katoličke crkve; Osumnjičena lišena slobode, pronašli joj kanister sa benzinom

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

ŠvajcarskaMarko Đurićpožardan žalostistefan ivanovic

Najnovije vesti »

Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan…

Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka

Kurir pre 0 minuta
Đorđa Meloni otkrila da li planira da bude predsednica Italije

Đorđa Meloni otkrila da li planira da bude predsednica Italije

Telegraf pre 4 minuta
Niški studenti: Upravni sud proglasio nevažećom odluku o smeni direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu

Niški studenti: Upravni sud proglasio nevažećom odluku o smeni direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu

Medijska kutija pre 29 minuta
Osuđen penzioner koji je razbio jaje o glavu Bardele: Dobio novčanu kaznu i šest meseci uslovne zatvorske kazne

Osuđen penzioner koji je razbio jaje o glavu Bardele: Dobio novčanu kaznu i šest meseci uslovne zatvorske kazne

Kurir pre 50 minuta
Nova provera crveno-belih: Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Arau

Nova provera crveno-belih: Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Arau

Kurir pre 49 minuta