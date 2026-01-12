Inflacija u 2025: Međugodišnja 2,7 odsto, prosečna godišnja 3,8 odsto

Inflacija u decembru 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. (međugodišnje), bila je 2,7 odsto.

Kada je reč o prosečnoj inflaciji u 2025, potrošačke cene su u odnosu na 2024. u proseku povećane za 3,8 odsto. Potrošačke cene u decembru 2025. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,7 odsto. U 2025. godini, u odnosu na 2024. godinu, potrošačke cene su povećane za 3,8 odsto, u proseku, objavio je Republički zavod za statistiku. Hrana je, posmatrano međugodišnje, u decembar 2025. na decembar 2024. jeftinija za 0,9 odsto - posmatrano