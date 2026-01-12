Rast cena u Srbiji: Šta kažu podaci?

Potrošačke cene u 2025. godini, u odnosu na 2024. godinu, povećane su u proseku za 3,8 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2025. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,7 odsto, a u odnosu na novembar 2024. u proseku su povećane 0,1 odsto. U decembru, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama alkoholna pića i duvan (1,7 odsto), restorani i hoteli (0,9 odsto), u grupama zdravlje i oprema za stan i tekuće održavanje (za po 0,6 odsto), rekreacija i kultura (0,5 odsto), stanovanje, voda,