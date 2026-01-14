Kakvo nas vreme očekuje tokom dana?

NIN pre 25 minuta  |  Fonet
Kakvo nas vreme očekuje tokom dana?

Meteorolozi za danas očekuju pretežno oblačno i toplije vreme, uz postepeno razvedravanje u većini krajeva, ali ne i u delovima Banata i donjeg Podunavlja, gde će se oblaci zadržati tokom celog dana.

Posle jutarnjeg mraza i temperatura od oko minus četiri stepena, najviša temperatura tokom dana od četiri stepena na istoku i severu, do 12 stepeni u zapadnim krajevima. U Beogradu tokom prepodneva oblačno, uz postepeno razvedravanje posle podne i maksimalnu temperaturu u najtoplijem delu dana oko 10 stepeni.
