Mali: Srbija dobija 56,5 miliona evra od Evropske komisije

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Mali: Srbija dobija 56,5 miliona evra od Evropske komisije

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će Srbija dobiti 56,5 miliona evra iz Evropske komisije, u okviru finansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, a od tog novca direktno u budžet biće uplaćeno 26,3 miliona evra.

Mali je u pisanoj izjavi naglasio da je Srbija posvećena ispunjenju ciljeva iz Reformske agende, "iako je napredak blago usporen zbog domaćih negativnih dešavanja". "To je naš apsolutni prioritet i tome ostajemo posvećeni. Jasno smo trasirali svoj evropski put i na njemu ćemo ostati dok ne ispunimo sve reformske ciljeve", rekao je Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija. Od odobrenih 56,5 miliona evra, Mali dodaje da će direktno u budžet Srbije biti uplaćeno 26,3
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Siniša Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Siniša Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

RTK pre 35 minuta
Ministarstvo evropskih integracija: Srbija demonstrirala snažnu posvećenost reformama

Ministarstvo evropskih integracija: Srbija demonstrirala snažnu posvećenost reformama

Nova pre 1 sat
Stiže nam 56,5 miliona evra: Srbija dobila zvanično odobrenje EK za isplatu sredstava za reforme i rast

Stiže nam 56,5 miliona evra: Srbija dobila zvanično odobrenje EK za isplatu sredstava za reforme i rast

Blic pre 1 sat
Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Radio sto plus pre 2 sata
Srbija dobila još sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan

Srbija dobila još sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan

Radio sto plus pre 1 sat
Ministarstvo evropskih integracija: Srbija demonstrirala snažnu posvećenost reformama

Ministarstvo evropskih integracija: Srbija demonstrirala snažnu posvećenost reformama

Serbian News Media pre 1 sat
Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Forbes pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanBudžetEvropska komisijaBudžet SrbijeSiniša Mali

Politika, najnovije vesti »

Ovo su četiri scenarija za Grenland! Prvi Tramp stalno pominje, ali bi poslednji mogao da otkrije pravi cilj Amerike koji ima…

Ovo su četiri scenarija za Grenland! Prvi Tramp stalno pominje, ali bi poslednji mogao da otkrije pravi cilj Amerike koji ima veze sa Rusijom (foto)

Kurir pre 0 minuta
Aleksandar Vučić: Svi u Srbiji znaju da bojkotujem samo Piculu

Aleksandar Vučić: Svi u Srbiji znaju da bojkotujem samo Piculu

Danas pre 0 minuta
Vučić pozvao na obnovu procesa izbora članova Saveta REM-a

Vučić pozvao na obnovu procesa izbora članova Saveta REM-a

Insajder pre 1 sat
Vučić o ubistvu Olivera Ivanovića: Priština radila sve na tome da optuži Beograd, nisu uspeli

Vučić o ubistvu Olivera Ivanovića: Priština radila sve na tome da optuži Beograd, nisu uspeli

N1 Info pre 25 minuta
Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića

Delegacija DS položila venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića

N1 Info pre 35 minuta