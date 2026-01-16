Mali: Srbija dobija 56,5 miliona evra od Evropske komisije

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će Srbija dobiti 56,5 miliona evra iz Evropske komisije, u okviru finansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, a od tog novca direktno u budžet biće uplaćeno 26,3 miliona evra.

Mali je u pisanoj izjavi naglasio da je Srbija posvećena ispunjenju ciljeva iz Reformske agende, "iako je napredak blago usporen zbog domaćih negativnih dešavanja". "To je naš apsolutni prioritet i tome ostajemo posvećeni. Jasno smo trasirali svoj evropski put i na njemu ćemo ostati dok ne ispunimo sve reformske ciljeve", rekao je Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija. Od odobrenih 56,5 miliona evra, Mali dodaje da će direktno u budžet Srbije biti uplaćeno 26,3