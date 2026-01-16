FOTO Mačado predala svoju Nobelovu nagradu za mir Trampu, on oduševljen

Venecuelanska opoziciona političarka Marija Korina Mačado predala je svoju Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trampu.

Kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), ona je rekla da je to priznanje posvećenosti američkog predsednika slobodi Venecuele. „Mislim da je danas istorijski dan za nas Venecuelance“, rekla je pošto se prvi put sastala sa Trampom, nekoliko nedelja nakon što su američke snage zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u Karakasu i optužile ga za trgovinu drogom. President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she