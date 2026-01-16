FOTO Mačado predala svoju Nobelovu nagradu za mir Trampu, on oduševljen

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
FOTO Mačado predala svoju Nobelovu nagradu za mir Trampu, on oduševljen

Venecuelanska opoziciona političarka Marija Korina Mačado predala je svoju Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trampu.

Kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), ona je rekla da je to priznanje posvećenosti američkog predsednika slobodi Venecuele. „Mislim da je danas istorijski dan za nas Venecuelance“, rekla je pošto se prvi put sastala sa Trampom, nekoliko nedelja nakon što su američke snage zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u Karakasu i optužile ga za trgovinu drogom. President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Marija Korina Mačado dala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Marija Korina Mačado dala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 28 minuta
Tramp primio Nobelovu medalju od venecuelanske opozicionarke Mačado

Tramp primio Nobelovu medalju od venecuelanske opozicionarke Mačado

Slobodna Evropa pre 29 minuta
"Hvala ti, Marija!" Oglasio se Tramp nakon što mu je Mačado poklonila svoju Nobelovu nagradu za mir

"Hvala ti, Marija!" Oglasio se Tramp nakon što mu je Mačado poklonila svoju Nobelovu nagradu za mir

Blic pre 8 minuta
Mačado predala svoju Nobelovu nagradu za mir Trampu

Mačado predala svoju Nobelovu nagradu za mir Trampu

Serbian News Media pre 18 minuta
Oštra reakcija Nobelovog komiteta; Donalde, džaba ti... FOTO

Oštra reakcija Nobelovog komiteta; Donalde, džaba ti... FOTO

B92 pre 3 minuta
Venecuelanska dobitnica Nobelove nagrade za mir predala Trampu njenu medalju

Venecuelanska dobitnica Nobelove nagrade za mir predala Trampu njenu medalju

BBC News pre 1 sat
Venecuelanska dobitnica Nobelove nagrade za mir predala Trampu njenu medalju

Venecuelanska dobitnica Nobelove nagrade za mir predala Trampu njenu medalju

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaBBCNobelova nagradaNobelova nagrada za mirOfficeDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Putin telefonom razgovarao sa Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku

Putin telefonom razgovarao sa Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku

RTV pre 28 minuta
Meloni poručila premijerki Japana: Mi smo prve žene koje vode naše narode

Meloni poručila premijerki Japana: Mi smo prve žene koje vode naše narode

RTV pre 3 minuta
Marija Korina Mačado dala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Marija Korina Mačado dala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 28 minuta
Putin razgovarao s predsednikom Irana

Putin razgovarao s predsednikom Irana

Sputnik pre 8 minuta
APEL: Nestao stariji muškarac u Šarbanovcu kod Bora

APEL: Nestao stariji muškarac u Šarbanovcu kod Bora

Glas Zaječara pre 18 minuta