Prvo veće iznenađenje na Australijan openu

Flavio Koboli, trenutno 22. igrač sveta, priredio je jedno od prvih velikih razočaranja na ovogodišnjem Australijan openu.

Italijan je već u prvom kolu eliminisan od Artura Ferija, tenisera koji zauzima tek 185. mesto na ATP listi i koji je do glavnog žreba stigao kroz kvalifikacije. Za 23-godišnjeg Francuza ovo je ujedno i prvi nastup u glavnom žrebu Australijan opena, a pre toga je na grend slem turnirima učestvovao samo jednom – prošle godine na Vimbldonu. Malo ko je mogao da pretpostavi da Feri može ozbiljnije da zapreti Koboliju, a kamoli da ga ubedljivo savlada. Ipak, upravo se