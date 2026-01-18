Prvo veće iznenađenje na Australijan openu

B92 pre 22 minuta
Prvo veće iznenađenje na Australijan openu

Flavio Koboli, trenutno 22. igrač sveta, priredio je jedno od prvih velikih razočaranja na ovogodišnjem Australijan openu.

Italijan je već u prvom kolu eliminisan od Artura Ferija, tenisera koji zauzima tek 185. mesto na ATP listi i koji je do glavnog žreba stigao kroz kvalifikacije. Za 23-godišnjeg Francuza ovo je ujedno i prvi nastup u glavnom žrebu Australijan opena, a pre toga je na grend slem turnirima učestvovao samo jednom – prošle godine na Vimbldonu. Malo ko je mogao da pretpostavi da Feri može ozbiljnije da zapreti Koboliju, a kamoli da ga ubedljivo savlada. Ipak, upravo se
