Stanković: Škola kreće regularno, radi se na izboru direktora Pete beogradske i promeni dekana FPN

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najavio je da će sutra drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola početi regularno, bez onlajn nastave, iako je vanredna situacija zbog vremenskih neprilika u još tri opštine.

"Formirali smo krizni štab u okviru Ministarstva prosvete koji koordinira rad sa školskim upravama i direktorima škola na teritoriji čitave Srbije. Za sada prvi školski dan će proteći regularno, neće biti prelaska na hibridni model učenja, gde se upotrebljava i onlajn nastava kao neka vrsta zamene za časove koji se organizuju prema modelu lice u lice", rekao je Stanković za Radio televiziju Srbije (RTS).

Istakao je da je najveći broj škola spreman da u roku od nekoliko sati pređe na onlajn nastavu, preneo je RTS, na svom sajtu.

Konstatovao je da je koncentracija učenika na časovima problem o kome se već neko vreme priča i u javnosti se pojavio predlog da se dužina trajanja časova sa 45 smanji na 30 minuta.

"U ovom trenutku mi o toj ideji, da budem najprecizniji, otvoreno i glasno razmišljamo. Mislim da postoji neka vrsta psihološkog opravdanja. To je da upravo pod uticajem ovih novih tehnologija imate fenomen difuzne pažnje. Vi ne možete da budete fokusirani na jedan predmet, nego prosto vrlo lako krećete sa jednog na drugi sadržaj", objasnio je Stanković.

Kako je dodao, to stvara efekat kod dece da ne mogu da ostanu fokusirani 45 minuta, koliko maksimum traje koncentracija i kod zrelih ljudi

"Slušamo različite argumente za i protiv. Nakon toga ide praktični deo koji podrazumeva institucionalnu reorganizaciju rasporeda časova, alokacije nastavnog kadra i možda prijem novih ljudi, jer će biti više časova. Ima tu dosta međukoraka dok ne zaživi, ali u svakom slučaju možda ćemo krenuti sa nekim pilot programom, jer promene u obrazovanju moraju da budu racionalne", naveo je Stanković.

Dodao je da se razmatra i moguća delimična, ili potpuna zabrana mobilnih telefona u školama.

"Postoji anketa koja je rađena interno među decom, a to je da oni nisu protiv zabrane, nego je samo pitanje da li da ona bude delimična. Da se njima dozvoli da komuniciraju između sebe i naravno sa svojim roditeljima tokom odmora", rekao je Stanković.

Rekao je još da se ide ka izboru novog direktora Pete beogradske gimnazije.

"Do polovine februara treba očekivati raspisivanje konkursa za mesto direktora u Petoj beogradskoj. Mi smo više puta rekli da je za nas preferenca kandidat koji bi došao iz same gimnazije. Ministarstvo garantuje da ćemo raditi na tome da, kao što smo spasili nastavni proces dislokacijom Pete beogradske gimnazije i omogućili da deca ne stagniraju u pogledu svog učenja, da ćemo isto tako i raspisati konkurs", istakao je Stanković.

Ministarstvo prosvete traži ponovni izbor dekana Fakulteta političkih nauka.

"Mi se ne bavimo kadrovskim rešenjima, mi se bavimo procedurom prosvetne inspekcije u interakciji sa FPN-om. Inspekcija je više puta izašla sa izveštajima koji su precizno definisali šta su nedostaci te procedure. Mi nismo ulazili u to ko je dekan, mi smo ulazili samo u proceduru. Ono što je ključno za razumevanje tog slučaja je način na koji je izvršen izbor", naglasio je Stanković.

(Beta, 18.01.2026)