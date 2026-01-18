Novi dan o "difuznoj pažnji" i skraćenju časova

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Novi dan o "difuznoj pažnji" i skraćenju časova
Da li fenomen “difuzne pažnje” kod dece treba da skrati školski čas sa 45 na 30 minuta? Treba li zabraniti upotrebu mobilnih telefona u školama? Ideje o kojima je, tik pred početak drugog polugodišta, javno razmišljao ministar prosvete Dejan Vuk Stanković gostujući na javnom servisu, u Temi jutra komentarišu bivši ministar prosvete Srđan Verbić i predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Dušan Kokot. Najvažnije teme iz dnevne štampe analizira
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sutra početak drugog polugodišta

Sutra početak drugog polugodišta

RTK pre 2 sata
Nastava u drugom polugodištu počinje regularno. U najavi promena u organizaciji nastave

Nastava u drugom polugodištu počinje regularno. U najavi promena u organizaciji nastave

Ist media pre 4 sati
Stanković: Škola kreće regularno, sledi izbor direktora Pete beogradske i novi izbori na FPN-u

Stanković: Škola kreće regularno, sledi izbor direktora Pete beogradske i novi izbori na FPN-u

Nedeljnik pre 6 sati
Ministar Stanković: Otvoreno i glasno razmišljamo o ideji skraćenja časova na 30 minuta

Ministar Stanković: Otvoreno i glasno razmišljamo o ideji skraćenja časova na 30 minuta

Vreme pre 5 sati
Ministar prosvete: Otvoreno i glasno razmišljamo o skraćenju časova na 30 minuta, uskoro moguć pilot-projekat

Ministar prosvete: Otvoreno i glasno razmišljamo o skraćenju časova na 30 minuta, uskoro moguć pilot-projekat

Morava info pre 6 sati
"Glasno razmišljamo o skraćivanju časova na 30 minuta!" Dejan Vuk Stanković: "Deca ne mogu da ostanu fokusirana 45 minuta"

"Glasno razmišljamo o skraćivanju časova na 30 minuta!" Dejan Vuk Stanković: "Deca ne mogu da ostanu fokusirana 45 minuta"

Blic pre 7 sati
Ministar prosvete: Glasno razmišljamo o skraćenju časova na 30 minuta

Ministar prosvete: Glasno razmišljamo o skraćenju časova na 30 minuta

Stav.life pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteSindikatSindikat prosvetnih radnikaSrđan VerbićDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Zavičajno “presađivanje” u vojvođansku ravnicu: Osamdeset godina kolonizacije Crnogoraca u Vojvodinu

Zavičajno “presađivanje” u vojvođansku ravnicu: Osamdeset godina kolonizacije Crnogoraca u Vojvodinu

Danas pre 8 minuta
Zombi Druge Srbije: Šta se, dovraga, desilo sa tom grupom ljudi?

Zombi Druge Srbije: Šta se, dovraga, desilo sa tom grupom ljudi?

Danas pre 33 minuta
Veran Matić: Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal obavešteno o gašenju profila medija i organizacija

Veran Matić: Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal obavešteno o gašenju profila medija i organizacija

Danas pre 33 minuta
Sutra izmene na GSP linijama tokom održavanja Bogojavljenske litije

Sutra izmene na GSP linijama tokom održavanja Bogojavljenske litije

Insajder pre 32 minuta
(VIDEO) Grudva koja je pokrenula lavinu: Čačani protestovali, pa gađali kartonskog Vučića jajima

(VIDEO) Grudva koja je pokrenula lavinu: Čačani protestovali, pa gađali kartonskog Vučića jajima

N1 Info pre 33 minuta