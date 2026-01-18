Stanković: Škola kreće regularno, sledi izbor direktora Pete beogradske i novi izbori na FPN-u

Nedeljnik pre 1 sat
Stanković: Škola kreće regularno, sledi izbor direktora Pete beogradske i novi izbori na FPN-u
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najavio je da će sutra drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola početi regularno, bez onlajn nastave, iako je vanredna situaciija zvog vremenksih neprilika u još tri opštine. „Formirali smo krizni štab u okviru Ministarstva prosvete koji koordinira rad sa školskim upravama i direktorima škola na teritoriji čitave Srbije. Za sada prvi školski dan će proteći regularno, neće biti prelaska na hibridni model učenja,
