Blokiran Dekanat novosadskog Filozofskog fakulteta: Profesori traže odgovornost zbog otkaza Jeleni Kleut

Nekoliko desetina profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu blokiralo je jutros Dekanat te visokoškolske ustanove jer Jelena Kleut nije izabrana za redovnu profesorku.

Oni su na vrata Dekanata postavili poruke u kojima piše „Ko je sledeći?“, „Kako ste glasali?“ i „Izdali ste decu“ sa iscrtanom krvavom šakom. Kolektiv Filozofskog fakulteta zahteva zaštitu autonomije i profesorke Jelene Kleut Prethodno su članovi kolektiva novosadskog Filozofskog fakulteta uputili zahtev poslovodstvu da zaštiti zaposlene i instituciju, te da „uzme u obzir ozbiljnost situacije i njenih posledica po ceo univerzitet“. U zahtevu koji je potpisalo 116