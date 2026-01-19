Počinje samit u Davosu: Tramp predvodi dosad najveću američku delegaciju

Počinje samit u Davosu: Tramp predvodi dosad najveću američku delegaciju

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počinje danas u Davosu, pod sloganom "Duh dijaloga", a među političarima, ekonomistima, lobistima i drugim učesnicima tog elitnog skupa posebno se iščekuje američki predsednik Donald Tramp koji je u proteklih godinu dana od povratka na vlast uzdrmao globalni poredak.

Forum u Davosu okupiće više od 3.000 učesnika iz 130 zemalja, uključujući oko 400 visokih političkih zvaničnika, te oko 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija. Tramp predvodi dosad najveću američku delegaciju u Davosu, u kojoj će biti i državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, a očekuju se razgovori o Ukrajini, Venecueli, Gazi i Iranu. Trampova treća poseta Davosu kao predsednika dolazi u
