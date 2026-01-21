Poslanici opozicije kritikuju izmene pravosudnih zakona, Mrdić smatra da su u interesu građana

Poslanici opozicionih poslaničkih grupa u Skupštini Srbije izneli su danas više zamerki na predložene izmene i dopune pet pravosudnih zakona, dok predlagač tih izmena, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić smatra da su one predložene u interesu građana Srbije.

Poslanik Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka Ahmedin Škrijelj kazao je da njegova stranka i poslanička grupa neće podržati predložene zakone,

iznoseći zamerku što opštine Tutin, Preševo, Sjenica i Bujanovac, za razliku od pojedinih lokalnih samouprava sa manje stanovnika, nema svoje sudove i tužilaštva, iako je oblast sedišta i područja sudova i javnih tužilaštava na dnevnom redu.

"Predlagač je trebalo da uvaži potrebe područja u kojima Bošnjaci tradicionalno žive i predloži osnivanje sudova koji su potrebni građanima Sandžaka i Preševske doline", naveo je Škrijelj.

Njemu je odgovorio predlagač izmena i dopuna pravosudnih zakona poslanik Uglješa Mrdić, koji je kazao da je set pravosudnih zakona pisan u interesu svih građana Srbije, bez obzira na naciju, veru, politiku.

"Nije ovo ništa pisano protiv Bošnjaka ili bilo kog drugog naroda koji živi ravnopravno u Srbiji", naveo je Mrdić.

Poslanik pokreta Mi - Glas iz naroda Branko Pavlović ocenio je da je problem sa tim izmenama i dopunama to što je nije ispoštovana zakonska obaveza da Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva daju mišljenje na predloge koji se tiču pravosuđa.

"To znači da je predlagač, bilo ko - narodni poslanik, Vlada, ovlašćeni predlagač, je dužan da službeno zatraži mišljenje tih organa, što ovde nije učinjeno. Ta norma garantuje donji nivo javne rasprave koja je neophodna da se sprovede da bi se uopšte moglo ulaziti u važna sistemska pitanja", kazao je Pavlović, navodeći da bi najidealnije bilo da je organizovana široka javna rasprava, na šta mu je Mrdić odgovorio da su izmene pravosudnih zakona predložene posle temeljne analize.

Govoreći o prvoj tački dnevnog reda - razmatranju liste kandidata za članove Komisije za reviziju, verifikaciju, kontrolu i ažuriranje biračkog spiska, Pavlović je kazao da će njegova poslanička grupa podržati tu tačku, ali da treba raditi i na drugim stvarima koje utiču na nepoverenje građana u izborni sistem.

"Moj poziv svim poslaničkim grupama je da nastavimo da radimo i pripremamo dalja poboljšanja poverenja građana u birački proces do maja, juna meseca, da bismo to onda sve pripremili na vreme", naveo je Pavlović.

Poslanik Pokreta radnika Sloga - Struka Željko Veselinović ocenio je da je, nakon godina "apsolutnog ćutanja na sve što se dešavalo u Srbiji" vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, ona sada postala "državni neprijatelj broj jedan" - od trenutka kada su ona i drugi tužioci počeli da se bave slučajem pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

"Ja moram iskreno da kažem da me ne zanima ni Zagorka Dolovac, ni (šef beogradskog VJT Nenad) Stefanović za koga se priča da je partijski kadar, ali me zanima nešto drugo. Uvek sam molio i pitao šta rade naše službe, pa bih voleo da neko izađe jednom u javnost i kaže da Zagorka Dolovac radi za toga i toga, (šef TOK-a Mladen) Nenadić radi za toga i toga. Ja bih tada apsolutno podržao da oni budu procesuirani sa zakonom i sklonjeni", naveo je Veselinović.

Poslanici su u Skupštini Srbije prošle nedelje počeli raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao i o sudijama.