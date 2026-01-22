Policajci prisutni u kampusu ali u zgradi Filozofskog fakulteta nema policije, za danas zakazan plenum studenata novosadskog univerziteta

U zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu jutros nema policije, ali su policajci i dalje u univerzitetskom kampusu, na parkingu preko puta Filozofskog i u blizini Rektorata. Studentkinja Filozofskog Nađa Šolaja izjavila je za N1 da se u zgradi održavaju predavanja, a da su neki profesori otkazali nastavu.

"Mi smo blokirali fakultet ne samo zato što je profesorka Jelena Kleut dobila otkaz, već i zato što je dekan rekao da će podneti žalbu na odluku Senata o otkazu, što se nije desilo, iako je razgovarao sa studentima. Nedopustivo je da stručnjaci dobijaju otkaze jer nisu politički podobni", rekla je Nađa Šolaja. O jučerašnjim dešavanjima na fakultetu Šolaja je rekla da komunikacija dekana nije bila u skladu sa njegovom funkcijom. "I da pozove policiju, da doživim da