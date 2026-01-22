Policajci prisutni u kampusu ali u zgradi Filozofskog fakulteta nema policije, za danas zakazan plenum studenata novosadskog univerziteta

Insajder pre 1 sat
Policajci prisutni u kampusu ali u zgradi Filozofskog fakulteta nema policije, za danas zakazan plenum studenata novosadskog…

U zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu jutros nema policije, ali su policajci i dalje u univerzitetskom kampusu, na parkingu preko puta Filozofskog i u blizini Rektorata. Studentkinja Filozofskog Nađa Šolaja izjavila je za N1 da se u zgradi održavaju predavanja, a da su neki profesori otkazali nastavu.

"Mi smo blokirali fakultet ne samo zato što je profesorka Jelena Kleut dobila otkaz, već i zato što je dekan rekao da će podneti žalbu na odluku Senata o otkazu, što se nije desilo, iako je razgovarao sa studentima. Nedopustivo je da stručnjaci dobijaju otkaze jer nisu politički podobni", rekla je Nađa Šolaja. O jučerašnjim dešavanjima na fakultetu Šolaja je rekla da komunikacija dekana nije bila u skladu sa njegovom funkcijom. "I da pozove policiju, da doživim da
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Protest podrške studentima večeras u Užicu

Protest podrške studentima večeras u Užicu

Zoom UE pre 11 minuta
Počeo plenum svih studenata Univerziteta u Novom Sadu: Dogovaraju se o daljim koracima borbe

Počeo plenum svih studenata Univerziteta u Novom Sadu: Dogovaraju se o daljim koracima borbe

Nova pre 36 minuta
Reakcije na upad policije na Filozofski fakultet u Novom Sadu: „Diktatorski obračun“

Reakcije na upad policije na Filozofski fakultet u Novom Sadu: „Diktatorski obračun“

Vreme pre 31 minuta
Protest podrške studentima večeras u Užicu

Protest podrške studentima večeras u Užicu

Danas pre 21 minuta
Jednom studentu slomili nos, drugi ima povredu rebra, tukli i žene: Pogledajte scene policijskog nasilja na Filozofskom VIDEO

Jednom studentu slomili nos, drugi ima povredu rebra, tukli i žene: Pogledajte scene policijskog nasilja na Filozofskom VIDEO

Nova pre 56 minuta
Plenum studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održaće se amfiteatru Poljoprivrednog

Plenum studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održaće se amfiteatru Poljoprivrednog

Danas pre 1 sat
Na Filozofskom fakultetu mirno, malobrojne policijske snage ispred zgrade

Na Filozofskom fakultetu mirno, malobrojne policijske snage ispred zgrade

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Sindikat Filozofskog fakulteta traži smenu dekana Milovija Alanovića zbog ugrožene bezbednosti

Sindikat Filozofskog fakulteta traži smenu dekana Milovija Alanovića zbog ugrožene bezbednosti

Insajder pre 31 minuta
Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta pozvao dekana Alanovića da podnese ostavku

Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta pozvao dekana Alanovića da podnese ostavku

N1 Info pre 51 minuta
Ukinute vanredne situacije u svim opštinama, situacija stabilizovana

Ukinute vanredne situacije u svim opštinama, situacija stabilizovana

RTV pre 31 minuta
Odbrana struke pozvala sudije da za članove Visokog saveta sudstva izaberu časne ljude

Odbrana struke pozvala sudije da za članove Visokog saveta sudstva izaberu časne ljude

Danas pre 1 minut
Štab: Hidrološka situacija stabilizovana, nema upozorenja od pojave leda na rekama

Štab: Hidrološka situacija stabilizovana, nema upozorenja od pojave leda na rekama

RTV pre 1 minut