EU šalje Ukrajini 447 elektrogeneratora

Isporuka stiže iz Poljske

Evropska unija (EU) je saopštila da će hitno poslati Ukrajini 447 elektrogeneratora da bi pomogla pošto Rusija uništava ukrajinsku energetiku. Generatori će biti isporučeni iz Poljske, a namenjeni su bolnicama, skloništima i osnovnim službama, prenosi Beta. Gotovo milion Ukrajinaca je usred zime bez grejanja ili struje, saopštila je Evropska komisija. EU je već poslala oko 9.500 generatora u Ukrajinu, a pre zime i kompletnu termoelektranu koju je dala Litvanija,