Proglašeno vanredno stanje pred rekordni hladni talas u SAD; Tramp: "Čuvajte se"

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da je Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) u potpunosti spremna da odgovori na rekordno hladni talas i zimsku oluju koja će ovoga vikenda, prema prognozama, pogoditi veći deo SAD.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da njegova administracija koordiniše aktivnosti sa lokalnim zvaničnicima povodom najavljenog nevremena. "Čuvajte se i ostanite na toplom!", poručio je Tramp Amerikancima. Meteorološke službe su najavile jake snežne padavine, ledenu kišu i veoma niske temperature koje će zahvatiti dve trećine istoka SAD uz očekivane nestanke električne energije i poremećaje u saobraćaju, prenosi Rojters. Glavne američke