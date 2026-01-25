Potpuna katastrofa Danila Medvedeva!

B92 pre 57 minuta
Ruski teniser Danil Medvedev doživeo je težak poraz u osmini finala Australijan opena, pošto ga je rezultatski i igrački deklasirao Amerikanac Lerner Tien.

U krajnje neočekivanom raspletu, Tien je slavio trijumf rezultatom 3:0 (6:4, 6:0, 6:3). Temperamentni Rus, koji će kroz dve nedelje napuniti 30 godina, doživeo je totalni debakl od odnedavno 20-godišnjeg momka, ali malo šta nas od Medvedeva više iznenađuje. Izgubio je svaki prvi gem u setu na svom servisu i niti jednog trenutka nije bio u prednosti, niti šansu da se ponada da bi mogao do preokreta. Tien je igrao najbolji tenis u karijeri, u jednom trenutku nanizao
