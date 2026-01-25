Spomenici narodnih heroja na Kalemegdanu osvanuli ižvrljani nacističkim simbolima

Beta pre 48 minuta

Spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu jutros su osvanuli ižvrljani nacističkim simbolima.

Kukasti krstovi bele boje iscrtani su po bistama, kao i mermernim pločama, koje su sastavni deo tog spomenika.

Ovo nije prvi put da se skrnave ti spomenici, 2022. godine bili su išarani crnim i crvenim sprejevima.

Juče je oskrnavljen i spomenik Borislavu Pekiću, jednom od najznačajnijih srpskih književnika na Cvetnom trgu u Beogradu.

(Beta, 25.01.2026)