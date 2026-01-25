Spomenici narodnih heroja na Kalemegdanu osvanuli ižvrljani nacističkim simbolima
Beta pre 48 minuta
Spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu jutros su osvanuli ižvrljani nacističkim simbolima.
Kukasti krstovi bele boje iscrtani su po bistama, kao i mermernim pločama, koje su sastavni deo tog spomenika.
Ovo nije prvi put da se skrnave ti spomenici, 2022. godine bili su išarani crnim i crvenim sprejevima.
Juče je oskrnavljen i spomenik Borislavu Pekiću, jednom od najznačajnijih srpskih književnika na Cvetnom trgu u Beogradu.
(Beta, 25.01.2026)