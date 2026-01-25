Pogledajte šta je stoka uradila narodnim herojima! Prve slike velike sramote u strogom centru Beograda
Telegraf pre 4 sati | Telegraf.rs
Neviđeni vandalizam dogodio se danas kada su na Kalemegdanu u Beogradu sa nacističkim simbolima išarani spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića.
Reporter Telegrafa otišao je na lice mesta i tamo zatekao sramne prizore, odnosno nacističke simbole išarane plavom bojom. Podsetimo, nepoznati počinioci su u noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali kukaste krstove na bistama narodnih heroja, kao i na mermernim pločama, odnosno njihovim grobnicama. Na spomenicima stoji natpis "Smrt fašizmu - sloboda narodu" i oni su 1983. godine proglašeni za spomenik kulture. Inače, ovi spomenici su i u decembru 2019.