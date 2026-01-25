Nacistički simboli ispisani na spomenicima na Kalemegdanu

Nepoznati počinioci su u noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali kukaste krstove

Spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu išarani su danas nacističkim simbolima. Nepoznati počinioci su u noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali kukaste krstove na bistama narodnih heroja, kao i na mermernim pločama, odnosno njihovim grobnicama. Na spomenicima stoji natpis „Smrt fašizmu – sloboda narodu” i oni su 1983. godine proglašeni za spomenik kulture. Inače, ovi spomenici su i u decembru
