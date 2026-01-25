(Foto) Vandalizam na Kalemegdanu: Spomenici narodnih heroja išarani nacističkim simbolima

Spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu išarani su nacističkim simbolima.

Nepoznati počinioci su u noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali kukaste krstove na bistama narodnih heroja, kao i na mermernim pločama, odnosno njihovim grobnicama. Na spomenicima stoji natpis "Smrt fašizmu - sloboda naroda" i oni su 1983. godine proglašeni za spomenik kulture. Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić
