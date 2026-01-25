Neviđena sramota u strogom centru Beograda! Nacistički simboli ispisani na spomenicima narodnih heroja

Spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu išarani su danas nacističkim simbolima.

Nepoznati počinioci su u noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali kukaste krstove na bistama narodnih heroja, kao i na mermernim pločama, odnosno njihovim grobnicama. Na spomenicima stoji natpis "Smrt fašizmu - sloboda narodu" i oni su 1983. godine proglašeni za spomenik kulture. Inače, ovi spomenici su i u decembru 2019. godine bili oskrnavljeni kada su bili išarani crvenom bojom i na njima napisano "Smrt komuni" i "Samo sloga Srbina spasava".
