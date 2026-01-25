Đoković saznao kad igra na Australijan openu: Termin će da oduševi sve u Srbiji

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
Đoković saznao kad igra na Australijan openu: Termin će da oduševi sve u Srbiji

Novak Đoković konačno je saznao kada izlazi na teren na Australijan openu.

Meč osmine finala protiv Jakuba Menšika igraće u večernjem terminu i biće to poslednji meč na "Rod Lejver Areni" u ponedeljak. To znači da će izaći na teren oko 11 sati po srpskom vremenu. Pre njega će na teren Iga Švjontek (Poljska) i Medison Ingliš (Australija) i njihov meč zakazan je za 9 sati po srednjeevropskom vremenu. Čim se taj duel završi na teren će Novak i Jakub. I od toga zavisi kada će tačno njihov meč da počne. Dobra vest je što će Đoković da izbegne
