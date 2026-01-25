Očekuju nas padavine i jak vetar, evo gde će biti prolećnih temperatura: Prognoza RHMZ-a za narednu nedelju

Danas će biti vetrovito, duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama olujni, južni i jugoistočni, a na jugu Banata kratkotrajno i sa udarima orkanske jačine (iznad 100 km/h).

Vetar će ostati slab samo u Timočkoj Krajini, Podrinju i u Metohiji, navodi se u prgnozi RHMZ-a. Tokom dana promenljivo oblačno, uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, sa prolazno kratkotrajnom kišom. U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno. Padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm (naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu).