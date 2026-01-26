Dolar potonuo 2% za nedelju dana, zlato probilo istorijski rekord! Stručnjaci savetuju u šta je bolje ulagati: "Cena bi mogla biti duplo veća"

Blic pre 3 sata
Dolar potonuo 2% za nedelju dana, zlato probilo istorijski rekord! Stručnjaci savetuju u šta je bolje ulagati: "Cena bi mogla…

Dolarov indeks, koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na šest najvažnijih svetskih valuta, potonuo je prošle sedmice 1,9 odsto, na 97,45 bodova.

Američka valuta oslabila je prema evru za 1,95 odsto, pa je kurs evra skočio na 1,1825 dolara. Dolar je oslabio i u odnosu na japanski jen, za 1,5 odsto, pa je kurs pao na 155,70 jena. Reč je o najvećem nedeljnom padu dolara od juna, a analitičari kao glavni razlog navode nove pretnje carinskim ratom koje je uputio predsednik SAD Donald Tramp. Tramp je prošle sedmice zapretio uvođenjem carina na uvoz iz osam evropskih zemalja ukoliko ne prihvate njegov plan o
