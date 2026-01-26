Spekulacije o deviznoj intervenciji u Japanu okreću valutna tržišta protiv dolara

Bloomberg Adria pre 57 minuta  |  Anand Krishnamoorthy, Ruth
Spekulacije o deviznoj intervenciji u Japanu okreću valutna tržišta protiv dolara

Dolar je oslabio prema većini glavnih valuta nakon što su nagađanja o mogućem učešću Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u deviznoj intervenciji u Japanu narušila raspoloženje prema svetskoj rezervnoj valuti.

Zlato je prvi put poraslo iznad 5.000 dolara zbog potražnje za sigurnim utočištem. Bloomberg Dollar Spot Index pao je za čak 0,5 odsto, na najniži nivo od septembra, nakon operativnog poteza filijale Federalnih rezervi (Fed) u Njujorku u petak, koji je podstakao spekulacije da bi SAD mogle da pomognu Japanu u nastojanjima da oslabi dolar u odnosu na jen. Japanska valuta je ojačala za čak 1,2 odsto. Fjučersi berzanskih indeksa ukazivali su na umerene gubitke u SAD i
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Niz poteza Trampa destabilizovali tržišta: Cena zlata dostigla rekordnih 5.000 dolara, šta se dešava?

Niz poteza Trampa destabilizovali tržišta: Cena zlata dostigla rekordnih 5.000 dolara, šta se dešava?

Danas pre 32 minuta
Cena zlata probija granice

Cena zlata probija granice

Vesti online pre 37 minuta
Cena zlata dostigla novi rekord! Iznad psihološkog praga od 5.000 dolara

Cena zlata dostigla novi rekord! Iznad psihološkog praga od 5.000 dolara

Blic pre 52 minuta
Cena zlata premašila 5.000 dolara za uncu

Cena zlata premašila 5.000 dolara za uncu

Biznis.rs pre 1 sat
Cena zlata dostigla novi rekord sa više od 5.000 dolara po unci

Cena zlata dostigla novi rekord sa više od 5.000 dolara po unci

NIN pre 12 minuta
Cena zlata premašila 5.000 dolara po unci: Investitori traže sigurno utočište od Trampa

Cena zlata premašila 5.000 dolara po unci: Investitori traže sigurno utočište od Trampa

Bonitet pre 11 minuta
Zlato na novom istorijskom rekordu od 5.100 dolara za uncu

Zlato na novom istorijskom rekordu od 5.100 dolara za uncu

Politika pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkJapanDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Serbian News Media pre 1 minut
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

N1 Info pre 2 minuta
A1 Hrvatska podiže cijene usluga

A1 Hrvatska podiže cijene usluga

SEEbiz pre 6 minuta
Zašto kompanije biraju megabord?

Zašto kompanije biraju megabord?

BizLife pre 2 minuta
Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

NIN pre 7 minuta