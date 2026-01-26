Spekulacije o deviznoj intervenciji u Japanu okreću valutna tržišta protiv dolara

Dolar je oslabio prema većini glavnih valuta nakon što su nagađanja o mogućem učešću Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u deviznoj intervenciji u Japanu narušila raspoloženje prema svetskoj rezervnoj valuti.

Zlato je prvi put poraslo iznad 5.000 dolara zbog potražnje za sigurnim utočištem. Bloomberg Dollar Spot Index pao je za čak 0,5 odsto, na najniži nivo od septembra, nakon operativnog poteza filijale Federalnih rezervi (Fed) u Njujorku u petak, koji je podstakao spekulacije da bi SAD mogle da pomognu Japanu u nastojanjima da oslabi dolar u odnosu na jen. Japanska valuta je ojačala za čak 1,2 odsto. Fjučersi berzanskih indeksa ukazivali su na umerene gubitke u SAD i