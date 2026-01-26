Vučić progovorio o izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u Srbiji ove godine biti izbori, kao i da je realno da budu između oktobra i decembra.

“Idemo ove godine na izbore, evo oni pobeđuju u ogromnoj su prednosti, zaista je tako. Mislim da su izbori na jesen, to je verovatnija opcija”, rekao je Vučić. On je rekao da ne isključuje mogućnost da će podneti ostavku na funkciju predsednika Srbije i da će istovremeno biti parlamentarni i predsednički izbori.