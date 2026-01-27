Pretežno oblačno, kiša i sneg u pojedinim krajevima Srbije

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme. U južnom Banatu, kao i u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji, u prvom delu dana očekuje se kiša, dok će u brdsko-planinskim predelima padati sneg. Kratkotrajne snežne padavine moguće su ponegde i u nižim predelima. Na severozapadu Vojvodine tokom jutra moguća je magla, sa smanjenom vidljivošću. Tokom dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje koje će se širiti sa zapada zemlje. Duvaće umeren do