Sveti Sava kao školska slava u Srbiji prvi put svečano proslavljen u Kragujevcu 1840. godine

Kragujevačka gimnazija ima svoju prošlost, svoju istoriju vezanu za događaje u Šumadji i Srbiji.

Na vaspitanje učenika ove škole uticale su i školske svečanosti koje su se od njenog osnivanja održavale u vreme glavnog ispita. Na predlog rektora Liceja Atanasija Nikolića uveden je za redovan školski praznik 14. januar (Sveti Sava, prvi srpski prosvetitelj) u Gimnaziji i Liceju. Prvi put je Sveti Sava svečano proslavljen u školi kao školska slava januara 1840. godine u Kragujevcu. Prema posebno pripremljenom scenariju, proslava je otpočela u ranim jutarnjim