Pred nama vremenski rolerkoster, od prolećnih temperatura do prave zime: Ristić najavljuje žestoko zahlađenje

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Pred nama vremenski rolerkoster, od prolećnih temperatura do prave zime: Ristić najavljuje žestoko zahlađenje

Vreme će u narednom periodu biti izrazito promenljivo, uz česte oscilacije temperature.

Predstojećeg vikenda očekuje se zahlađenje, uz pad temperature, a ponegde su mogući i slabi snežni pljuskovi, navodi meteorolog-amater Ivan Ristić. Ulaskom MJO indeksa u fazu 1, za oko šest dana, sledi osetno topliji period. Od sredine naredne sedmice maksimalne dnevne temperature ponovo će se kretati između 10 i 15 stepeni. Vreme će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, uz pojačan južni i jugoistočni vetar. Međutim, početkom druge dekade februara,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

RHMZ objavio hidrološko upozorenje na niske vodostaje Dunava, Save i Tise

RHMZ objavio hidrološko upozorenje na niske vodostaje Dunava, Save i Tise

Newsmax Balkans pre 1 sat
Pretežno oblačno, kiša i sneg u pojedinim krajevima Srbije

Pretežno oblačno, kiša i sneg u pojedinim krajevima Srbije

Glas Zaječara pre 2 sata
RHMZ upozorava na nizak vodostaj Dunava od Bezdana do Novog Sada

RHMZ upozorava na nizak vodostaj Dunava od Bezdana do Novog Sada

Radio 021 pre 2 sata
Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Nova pre 3 sata
RHMZ izdao hitno upozorenje: Oprez, vodostaj Dunava nizak, kiša i sneg širom Srbije

RHMZ izdao hitno upozorenje: Oprez, vodostaj Dunava nizak, kiša i sneg širom Srbije

Euronews pre 2 sata
Dolazi nam hladan vazduh sa Severnog pola: Ulazimo u period "toplo-hladno", poznati meteorolog najavio dva najhladnija dana…

Dolazi nam hladan vazduh sa Severnog pola: Ulazimo u period "toplo-hladno", poznati meteorolog najavio dva najhladnija dana naredne sedmice!

Dnevnik pre 2 sata
RHMZ objavio hidrološko upozorenje na niske vodostaje

RHMZ objavio hidrološko upozorenje na niske vodostaje

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Položeni venci u sećanje na žrtve Holokausta na državnoj ceremoniji u Beogradu

Položeni venci u sećanje na žrtve Holokausta na državnoj ceremoniji u Beogradu

RTV pre 6 minuta
MUP u potrazi za vatrogascima: Upravi za vanredne situacije u Kragujevcu potrebno 17

MUP u potrazi za vatrogascima: Upravi za vanredne situacije u Kragujevcu potrebno 17

InfoKG pre 6 minuta
MK Grupa kupila Dijamant

MK Grupa kupila Dijamant

Nova pre 6 minuta
Strateški tokovi: Strateška iskrenost

Strateški tokovi: Strateška iskrenost

Kurir pre 1 minut
MK Group preuzima Dijamant od Fortenova grupe

MK Group preuzima Dijamant od Fortenova grupe

Mondo pre 6 minuta