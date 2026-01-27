Vremenska prognoza za sredu, 28. januar: Oblačno, ponegde prolazna kiša

Vremenska prognoza za sredu, 28. januar: Oblačno, ponegde prolazna kiša

U Srbiji će sutra ujutro ponegde biti slab mraz i magla, dok će tokom danas biti postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri stepena do četiri, a najviša od pet stepeni na istoku i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu će sutra ujutro biti malo do umereno oblačno, od sredine dana povećanje oblačnosti, posle podne i uveče sa kišom. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od jedan stepen do četiri,
