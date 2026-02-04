Ubijen sin Muamera Gadafija

Najistaknutiji sin pokojnog libijskog lidera Muamera Gadafija, Saif al-Islam Gadafi, ubijen je, saopštili su u utorak izvori bliski porodici, njegov advokat Halid el-Zajdi i libijski mediji, prenosi N1. Detalji o okolnostima njegove smrti zasad nisu poznati. Iako je Saif al-Islam dobro poznat u severnoafričkoj zemlji, naročito po ulozi koju je imao u kreiranju politike pre 2011. godine, njegovo javno prisustvo je poslednjih godina znatno oslabilo.