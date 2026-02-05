Vitkof objavio da je postignut prvi sporazum između Rusije i Ukrajine nakon pet meseci

Politika pre 1 sat
Rusija, Ukrajina i SAD dogovorile veliku razmenu

Ekskluzivni razgovori u Abu Dabiju doneli su konkretan rezultat: Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o razmeni zatvorenika, prvoj posle pet meseci zastoja u ovom osetljivom procesu. O dogovoru je na društvenim mrežama obavestio specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiven Vitkof, naglasivši da su delegacije tri strane prihvatile razmenu ukupno 314 zatvorenika. „Danas su delegacije iz Sjedinjenih Država, Ukrajine i
RTV pre 1 sat
Pravda pre 1 sat
B92 pre 24 minuta
B92 pre 1 sat
Večernje novosti pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Blic pre 3 sata
N1 Info pre 13 minuta
RTV pre 14 minuta
NIN pre 18 minuta
Sputnik pre 19 minuta
NIN pre 3 minuta