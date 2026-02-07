Tramp potpisao uredbu o carinama zemljama koje posluju sa Iranom

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Tramp potpisao uredbu o carinama zemljama koje posluju sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom bi moglo da se uvedu carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom.

Ova uredba potpisana je u trenutku kada tenzije između Irana i SAD i dalje tinjaju, iako su dve zemlje ove nedelje vodile razgovore, piše Rojters. Tramp je ranije ocenio je kao "veoma dobre" razgovore o Iranu. Istakao je i da se novi planiraju već za početak sledeće nedelje.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa SAD

Zelenski: Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa SAD

RTV pre 28 minuta
(Foto) Vašington upravo poslao jasnu poruku! Moćna flota SAD već se približava: nakon napetih pregovora tenzije ne prestaju da…

(Foto) Vašington upravo poslao jasnu poruku! Moćna flota SAD već se približava: nakon napetih pregovora tenzije ne prestaju da ključaju

Blic pre 48 minuta
"Razgovaraju iza leđa Ukrajine" Zelenski besan zbog sporazuma između Rusije i SAD

"Razgovaraju iza leđa Ukrajine" Zelenski besan zbog sporazuma između Rusije i SAD

Večernje novosti pre 13 minuta
Zelenski: Pozicija Kijeva o povlačenju iz Donbasa nije promenjena posle pregovora u Abu Dabiju

Zelenski: Pozicija Kijeva o povlačenju iz Donbasa nije promenjena posle pregovora u Abu Dabiju

Sputnik pre 1 sat
Bliski istok pred eksplozijom, ključa u vodama blizu Irana! Tramp potpisao hitnu uredbu, Arapsko more vrvi od vojnih…

Bliski istok pred eksplozijom, ključa u vodama blizu Irana! Tramp potpisao hitnu uredbu, Arapsko more vrvi od vojnih aktivnosti, uspeh pregovora jedini spas!

Kurir pre 2 sata
Tramp ukinuo dodatne carine Indiji nakon dogovora o ruskoj nafti

Tramp ukinuo dodatne carine Indiji nakon dogovora o ruskoj nafti

Biznis.rs pre 2 sata
Zelenski: SAD postavile junski rok za kraj rata u Ukrajini, Rusija nastavlja napade na energetsku infrastrukturu

Zelenski: SAD postavile junski rok za kraj rata u Ukrajini, Rusija nastavlja napade na energetsku infrastrukturu

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranRojtersDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Italija želi da mafijaše preseli na Sardiniju

Italija želi da mafijaše preseli na Sardiniju

N1 Info pre 17 minuta
Ukrajinski dronovi pogodili rusku hemijsku fabriku u Redkinu

Ukrajinski dronovi pogodili rusku hemijsku fabriku u Redkinu

N1 Info pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: SAD žele da okončaju rat; Putin pred izborom da zaustavi sukob ili da proglasi mobilizaciju

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: SAD žele da okončaju rat; Putin pred izborom da zaustavi sukob ili da proglasi mobilizaciju

RTV pre 8 minuta
Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Iran preti bombardovanjem američkih baza ako bude napadnut

Danas pre 48 minuta
Zelenski: Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa SAD

Zelenski: Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa SAD

RTV pre 28 minuta