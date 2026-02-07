Tramp potpisao uredbu o carinama zemljama koje posluju sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom bi moglo da se uvedu carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom.

Ova uredba potpisana je u trenutku kada tenzije između Irana i SAD i dalje tinjaju, iako su dve zemlje ove nedelje vodile razgovore, piše Rojters. Tramp je ranije ocenio je kao "veoma dobre" razgovore o Iranu. Istakao je i da se novi planiraju već za početak sledeće nedelje.