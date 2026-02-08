Vreme danas: Oblačno i toplo, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

Jutro će u nižim predelima, kotlinama i duž rečnih tokova početi uz maglu ili nisku oblačnost.

Kasnije tokom dana preovlađivaće umereno do potpuno oblačno vreme, a ponegde je moguća i slaba kiša. Na visokim planinama provejavaće slab sneg. Jedino se na severu zemlje očekuju sunčani intervali. Jutarnja temperatura biće od 1 do 6 stepeni, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 9 do 14 stepeni. Prognoza za Beograd U nižim delovima glavnog grada takođe se ujutru očekuje magla ili niska oblačnost. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, uz mogućnost